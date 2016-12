Uno bianca, semilibertà per uno dei killer

Occhipinti è stato condannato per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari, compiuto durante un assalto a un furgone portavalori davanti alla Coop di Casalecchio, nel Bolognese, il 19 febbraio 1988."Siamo fuori dalla grazia di Dio". Questa la reazione di Rosanna Zecchi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime. "Gli auguro solo - ha detto- di non pentirsene". La notizia amareggia i parenti, anche se dopo la richiesta fatta nei giorni scorsi , ricorda la Zecchi, "io me lo immaginavo, ma speravo che tenessero conto di quello che lui ha fatto. Ne prendo atto, ma sono perplessa. Non so cosa dire".