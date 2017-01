Contro il bullismo scende in campo anche capitan Totti: rompiamo il muro di silenzio

"Non ti lascio solo, ti prego parla", dice Francesco Totti, perché "non sta zitto". Il capitano della Roma ha prestato il suo volto alla nuova campagna anti-bullismo di Telefono azzurro, caratterizzata dall'hashtag #Nonstiamo zitti, che culminerà nella Giornata nazionale contro il bullismo del 7 febbraio. Nel video-appello il campione si rivolge alle giovani vittime di vessazioni a scuola e tra gli amici. E il giallorosso è in buona compagnia: in campo con lui tanti sportivi e volti noti della Tv.