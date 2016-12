Cosenza, ragazza bruciata viva Il padre: il mostro merita l'ergastolo

La condanna è già stata ridotta. "Gli hanno riconosciuto la semi-infermità mentale e la mancanza di premeditazione", si sfoga con Vanity Fair.



"Condanna all'ergastolo" - "Non sono d'accordo con le leggi italiane per le quali l'assassino minorenne non può essere condannato al carcere a vita. Non è per vendetta, ma per la certezza che quel mostro non possa più fare ad altre quello che ha fatto alla mia bambina".



Davide Morrone, all'epoca minorenne, è stato condannato in primo grado dal Tribunale dei Minori di Catanzaro a 22 anni. Pena poi ridotta a 18 anni dalla sezione minori della Corte d'Appello.



"Fabiana implorava di risparmiarle la vita" - "Credo che tutti dovrebbero essere concordi nel ritenere che nella vita ci sono cose degne di difesa e che ne esistono altre che dovrebbero essere degne solo di accusa come questo tragico episodio - scrive nella lettera - . Non si può dimenticare che infierì 24 coltellate con ferocia inaudita sul povero corpo di Fabiana, nonostante potesse ancora salvarla se solo si fosse mosso a pietà verso una bambina che ancora lo implorava di risparmiarle la vita. Ma purtroppo, come tutti sappiamo, tornò dopo un'ora e mezza armato di liquido infiammabile e compì l'atto più atroce che possa esistere nei confronti di un essere umano con tanta ferocia e malvagità.



Alla luce di come si sono svolti i fatti, che sconvolsero le coscienze di un'intera nazione e oltre, com'è possibile che un mostro cosi terribile, possa essere recuperato?



"La vittima ha gli stessi diritti del carnefice" - Sappiamo che era ancora per pochi mesi minorenne e quindi la Costituzione prevede il recupero e non l'ergastolo. Ma nostra figlia era ancora più minorenne di lui quindi dovrebbe avere almeno gli stessi diritti del carnefice. Se quindi va applicata la Costituzione all'assassino deve essere applicata principalmente alla vittima. Se nessuno può diminuire o annullare la pena che Fabiana ha dovuto subire, allora vale la stessa legge per colui che ne ha provocato la distruzione. Quindi è doveroso e giusto da parte dello Stato che anche lui rimanga rinchiuso in carcere per tutto il resto della sua indegna vita". "Come può lui - conclude Mario Luzzi - ripagare tutto ciò che ha distrutto e tutto il male che ha provocato? Chiediamo con tutte le nostre forze l'ergastolo".