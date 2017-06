"Non permettono a Bossetti di dimostrare la propria innocenza"

Ha condiviso la cella a Bergamo per 10 mesi con Massimo Bossetti. Vincenzo è uscito da pochi giorni e a "Pomeriggio 5" racconta il tempo passato dietro le sbarre con il presunto omicida di Yara Gambirasio.

“E’ distrutto, piange sempre”, spiega Vincenzo. che assicura. “Non ho mai pensato che fosse colpevole”. Poi ammette che il carpentiere di Mapello ha tentato di togliersi la vita e rivela di essere preoccupato per la situazione dell’ex compagno. “Legge e scrive molto, nell’ora d’aria prende il sole””, aggiunge Vincenzo. Quindi l'accusa: "Non gli hanno permesso di dimostrare la propria innocenza".

Il 30 novembre al via il processo d’appello a Brescia, in primo grado Bossetti è stato condannato all’ergastolo.