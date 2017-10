Frittata al forno con patate e cipolle

Sbucciate la patata, tagliatela a dadini piccoli e lessateli in acqua salata per 5-6 minuti. Rosolate la cipolla tritata in una padella con 1 cucchiaio d’olio e 2 di acqua e fatela appassire a fiamma bassa per 3-4 minuti, mescolando di tanto in...