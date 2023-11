Giancarlo Perbellini premiato dalla guida Venezie a Tavola 2024: il suo "Casa Perbellini 12 Apostoli" è la novità dell'anno

Quest'ultima, diretta da Luigi Costa, è la vetrina delle eccellenze enogastronomiche in un territorio di storia e cultura omogenee che spazia dall'Alto Adige all'Istria, attraversando il Trentino, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il riconoscimento è stato consegnato a Giancarlo Perbellini lunedì in occasione dell'evento di presentazione della nuova guida 2024 al CUOA Business School di Vicenza.

Questa la motivazione: "La novità è un concetto più largo della nostra abitudine mentale: può essere un piatto, un personaggio, un'idea, una storia. Qualsiasi cosa che abbia un sapore inatteso: quello del cambiamento". Infatti, da settembre il cuoco scaligero ha trasferito la sua "Casa" dall'antico rione San Zeno al centro storico di Verona per rinnovare lo spirito del ristorante 12 Apostoli, impregnato di secoli di storia veronese, con la sua filosofia culinaria, nonché attraverso il restyling dell'archistar Patricia Urquiola.

Ci sono voluti passione e coraggio non comuni per annodare una nuova storia al lungo filo dell'iconica insegna in vicolo Corticella San Marco, dove lo chef iniziò a muovere i primi passi come cuoco insieme all'indimenticato Giorgio Gioco. "Un pezzo di cuore di Verona e dei veronesi", lo ha definito Perbellini, che alla consegna del premio ha commentato: "Mai avrei pensato di tornarci e invece il destino mi ha riportato qui. È un posto che ho sempre sognato e ogni giorno quando entro mi emoziono".