Coldiretti: in 2 case su 3 tornano i piatti anti-spreco

È quanto emerge da un'indagine Coldiretti diffusa in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite sulla Consapevolezza degli Sprechi e le Perdite Alimentari. Con l'inflazione alimentare che è in media quasi al 10% i cittadini adottano strategie per risparmiare e comportamenti più responsabili per salvare i bilanci.

In più di due case italiane su tre (68%), tornano i piatti anti-spreco con il recupero e il riutilizzo degli avanzi per far fronte all'impennata dei rincari della spesa che sta mettendo in difficoltà soprattutto le fasce più disagiate della popolazione.

Consigli anti-spreco - Molti dei piatti più tradizionali, afferma la Coldiretti, hanno origine proprio dall'esigenza di non sprecare cibo, come la ribollita toscana, i canederli trentini, la pinza veneta o al sud la frittata di pasta. Anche la frutta può rivivere se caramellata o diventare marmellata o macedonia. Perfino l'acqua della pasta o delle verdure può essere usata come base per il brodo per risotti, carni, verdure in padella.

Lollobrigida: "Meno spreco alimentare coinvolgendo la filiera" - Proprio nelle ultime ore, sullo spreco alimentare è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Per ridurre lo spreco alimentare dobbiamo coinvolgere l'intera filiera, compresa la distribuzione, nell'investire sulla qualità dei prodotti. Ad esempio, possiamo partire dalle mense scolastiche, luoghi in cui si arriva a sprecare il 75% dei prodotti: un danno non solo in termini economici ma anche nutrizionali. Puntare sul cibo di eccellenza, che sia compatibile anche con il gusto del bambino, e sull'educazione alimentare può aiutare a raggiungere questo obiettivo. Perché dove c'é qualità c'è meno spreco alimentare", ha detto Lollobrigida, al convegno organizzato dall'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari. Lollobrigida ha poi evidenziato il ruolo dei tecnologi alimentari.

Le ricetta svuotafrigo di "Cotto e mangiato" - Si possono evitare gli sprechi e realizzare tante stuzzicanti preparazioni dolci e salate con quello che abbiamo nel frigo. Come quella dei "Bocconcini di pollo allo yogurt" pubblicata nel numero di ottobre 2020 di "Cotto e mangiato magazine" e riportata online. Scoprila qui.