Roma: l’arte al servizio del territorio

Il rapporto tra la Street Art e la riqualificazione urbana è un mezzo accreditato per abbellire la città, anche nelle sue aree e nei quartieri più problematici e nelle periferie. A Roma, il Centro Commerciale Primavera sposa da tempo questa filosofia e prosegue nel suo progetto di riqualificazione della Galleria e degli spazi comuni con un contest pittorico in collaborazione con gli studenti del liceo artistico romano “Enzo Rossi”. L’iniziativa segue di pochi giorni la live performance dell’artista Pietro Maiozzi, in arte BOL, che ha abbellito con i suoi murales l’intero pavimento della terrazza del Centro e le aree comprese presso gli sbarchi degli ascensori dei piani -1 e – 2.

Roma: la street art al servizio del territorio Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Gli studenti di un liceo romano e lo street artist Pietro Maiozzi, in arte BOL, abbelliscono un centro commerciale con le loro opere. leggi tutto

Nel contest pittorico dieci studenti sono chiamati a interpretare la loro visione sul tema “I giovani, il mio quartiere e la street art” realizzando le loro opere su tele di cm 150x50. Tutte le creazioni prodotte dai giovani artisti nel corso della “Live Art Performance”, saranno esposte nel Centro Primavera nella mattinata di sabato 6 ottobre; nel pomeriggio, dalle ore 17.00, alla presenza di una giuria, gli autori delle tre opere giudicate migliori riceveranno un premio in buoni acquisto da spendere all’interno della Galleria.



L’iniziativa, avviata lo scorso anno, ha promosso il rinnovamento degli ambienti nell’ambito di un progetto attivato per avvicinare il Centro alla cultura underground del quartiere, supportato anche da un linguaggio di comunicazione diretto ed accattivante, con uno stile grafico ispirato ai tratti tipici degli street artists.



Nei giorni scorsi lo Street Artist Pietro Maiozzi, in arte BOL, si è dedicato, con il supporto del suo gruppo di lavoro, alla realizzazione di una serie di murales dedicate ai giochi appartenenti alla memoria collettiva, come la campana e la dama, opere che sono entrate a far parte permanente dell’allestimento del Centro Primavera.