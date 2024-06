Musk apre al sesso: ok ai contenuti per adulti su X

Elon Musk apre al sesso: il social network X, infatti, dice sì alla pubblicazione di contenuti per adulti, purché siano esplicitamente indicati come tali e rappresentino il frutto di scelte consensuali. Il sito di microblogging, acquistato nel 2022 dal tycoon più ricco del pianeta, finora non aveva mai formalmente vietato video e foto erotiche o pornografiche, ma non li aveva nemmeno ufficialmente autorizzati. Ci saranno però limitazioni: vietate le immagini di sesso violento e ci saranno avvertenze per i minori