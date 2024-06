La comunità Marubo ha vissuto per secoli in isolamento e il web, arrivato grazie a Starlink, ha offerto molti vantaggi in termini di comunicazione. "Da questi schermi si apriva un mondo a noi sconosciuto. Come le chat con i propri cari lontani e la possibilità di chiedere aiuto in caso di emergenza. Ma le cose ora sono peggiorate", ha raccontato Tsainama Marubo a due cronisti del New York Times. La donna ha spiegato che ben presto la popolazione ha iniziato a dipendere dai telefonini: "Sono diventati pigri. Non parlano, non lavorano, non si muovono. Sono come imbambolati. Scorrono le immagini, leggono con il traduttore, navigano ore e ore immersi in un coma che spaventa".