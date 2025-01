I super ricchi del mondo hanno già emesso tutta la CO2 a disposizione per il 2025

Ma di cosa stiamo parlando? Per carbon budget intendiamo la quantità di CO2 che l’umanità può ancora emettere per avere una chance di contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Quindi, in altre parole, i miliardari hanno emesso la CO2 che avrebbero dovuto produrre in un anno in appena dieci giorni.