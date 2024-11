Super ricchi e super inquinanti

Una vita lussuosa, ma drammaticamente inquinante. Trasporti privati, estrazione mineraria, investimenti nel cemento. Solo per dare un’idea, in un solo anno i 50 super ricchi avrebbero effettuato 184 voli, producendo tanto carbonio quanto una persona media se produrrebbe in una vita lunga 300 anni. Per pareggiare la CO2 prodotta dagli yacht, invece, la vita dovrebbe allungarsi a 860 anni.