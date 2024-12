Come è andato il 2024?

E poi ancora la COP16 sulla biodiversità in Colombia, conclusa con propositi ambiziosi da realizzare al più presto, il vertice a Busan, Corea del Sud in cui non è stato trovato un accordo per limitare l’inquinamento da plastica e quella sulla siccità a Riyadh, passata in sordina e conclusasi senza accordo su finanziamenti per adattamento e sostegno ai paesi vulnerabili. "Le parti hanno bisogno di più tempo per mettersi d'accordo sul modo migliore di procedere", ha detto il segretario esecutivo della COP. Anche se di tempo sembra non essercene molto.