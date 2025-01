Perché gli incendi in California sono così devastanti?

Non è stata ancora attestata una correlazione tra la velocità dei venti e il cambiamento climatico, ma sicuramente esiste quella tra crisi climatica e siccità. In particolare, quello che è successo in California è l’alternarsi di un 2023 molto piovoso che ha favorito la crescita della vegetazione, seguito da un 2024 che ha visto quella stessa vegetazione seccarsi in massa. Un vero e proprio combustibile per le fiamme. E per il momento non sono previste precipitazioni significative.