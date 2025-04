Musk è al capolinea al Doge?

Una presenza fissa, spesso ingombrante e controversa si è detto, fin dai giorni della campagna elettorale e dell'Inauguration Day: Elon Musk sempre al fianco di Donald Trump e piazzato dal presidente a capo del Doge, il Dipartimento dell'Efficienza governativa creato appositamente per portare avanti massicci tagli federali. Creando così, in una manciata di settimane, non pochi malumori, non solo tra i dipendenti governativi licenziati, ma anche tra alcuni ministri della nuova amministrazione. Musk ora sembra avere i giorni contati: sarebbe stato lo stesso Trump a confidare al suo circolo ristretto che l'imprenditore più ricco del mondo abbandonerà l'incarico a breve, poche settimane al massimo. Un'indiscrezione del sito "Politico", secondo cui molto presto Musk lascerà il suo ruolo di impiegato governativo speciale per tornare a curare i suoi affari: a partire dalla Tesla, le cui vendite sono precipitate da quando Musk è a Washington.