Dopo le voci di presunte intese da parte dei vertici del nostro Paese con Elon Musk per i servizi di SpaceX, interviene il ministro della Difesa Guido Crosetto per chiarire che non esistono accordi. "La presidenza del Consiglio - spiega al Question Time della Camera dei deputati - ha smentito la firma di contratti o di accordi tra il governo e SpaceX. E anche la Difesa non ha approvato nulla al riguardo".