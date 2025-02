Elon Musk alla Resolute Desk sulla cover di "Time", Trump stronca la rivista: "Esiste ancora?"

Elon Musk seduto alla Resolute Desk, la scrivania del presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale della Casa Bianca: è la scelta di Time, il magazine che a dicembre lo ha nominato Persona dell'Anno per la seconda volta, per la copertina del numero di febbraio. Uno smacco per Donald Trump, che incalzato dai giornalisti durante un incontro con il primo ministro giapponese, ha risposto con sarcasmo: "No, non ho visto la copertina. Time esiste ancora? Non lo sapevo nemmeno". Salvo poi lodare l'amico Elon e il suo impegno alla guida del Doge: "Sta facendo un ottimo lavoro".