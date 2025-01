Usa, New York Times: "Musk avrà un ufficio alla Casa Bianca"

Elon Musk avrà un ufficio nel complesso della Casa Bianca, in modo da poter avere un contatto stretto con Donald Trump una volta che si sarà insediato. A riportare l'indiscrezione è il New York Times, secondo cui il miliardario andrà a occupare uno spazio all'Eisenhower Executive Office Building. Non è invece ancora chiaro se anche Vivek Ramaswamy, che guiderà insieme a Musk il Dipartimento per l'efficienza, avrà il medesimo spazio.