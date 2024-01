Vasco si conferma re di San Siro: sold out tutte e sette le date

Vasco Rossi occupa San Siro per un mese

San Siro si trasformerà in "Vascoland" per circa un mese, dal 7 al 20 giugno, così come il San Nicola di Bari sarà occupato per una residency di oltre una settimana: 25 - 26 - 29 -30 (qui tutte le date del Vasco Live Tour 2024). Da anni il rocker di Zocca ci ha abituato ai suoi record in fatto di sold out, ma non è sempre stato così. E' stato proprio lui il primo a riempire agli stadi, che fino a una trentina di anni fa erano ad uso esclusivo degli artisti di fama internazionale. Vasco invertì la tendenza nel luglio 1990, riempiendo San Siro a Milano e il Flaminio di Roma, battendo perfino i Rolling Stones.