Tgcom24

La serata Durante tutta la serata sono stati diversi i richiami al governo da un lato ("Cara Meloni, non dimenticarti di noi", ha detto Massini a nome della popolazione alluvionata) e dall'altro è stato continuo il rimando alla forza della popolazione colpita dall'alluvione. Prima di iniziare a cantare 'Il vento', Pelù ha ricordato che il brano fa riferimento alle proteste di Tienanmen del 1989, manifestazioni represse in modo violento dal regime della Repubblica Popolare Cinese. "Ecco, io credo che si possa essere altrettanto repressivi quando si dimentica la tragedia del 2 novembre e qui mi sto riferendo al governo", il commento del cantante.

L'appello al governo "Sentirsi utili in qualche modo a me fa stare meglio, non potevo rifiutare l'invito di Stefano, ci ha trasmesso questa voglia di non dimenticare. E bisogna fare in modo che non si dimentichi. Per me essere qua è un piacere". Ha detto invece Gianni Morandi, prima dell'inizio di "Toscana and friends. Ricominciamo". Il cantante ha dato inizio ufficialmente alla serata con la canzone 'Uno su mille', scelta come messaggio di forza e speranza per i territori colpiti dall'alluvione e ha poi aggiunto: "Adesso dobbiamo fare una letterina. Cara Giorgia..." rivolgendosi al governo e alla premier Giorgia Meloni per avere maggiore attenzione verso le persone che hanno subito danni. Morandi e Stefano Massini, dal palco, hanno citato direttamente la premier: "Si terra' a breve la conferenza stampa di Meloni", ha detto Massini. "Ci piacerebbe che queste 1500 persone presenti qui rappresentassero domani una mano che si alza per una domanda, una mano ostinata. E che si possa dire a Meloni: 'Per favore si ricordi di noi'. Vorrei ricordare lo schifo, la vergogna del fatto che ancora ci siano centinaia di famiglie senza casa, che hanno passato il Natale da sfollati". Massini ha chiamato e salutato alcuni sindaci del territorio come Dario Nardella di Firenze, Tommaso Triberti di Marradi e Andrea Tagliaferri di Campi Bisenzio. Poi si è rivolto al presidente della Regione Eugenio Giani, ringraziandolo per il lavoro fatto e affermando che la popolazione colpita dall'alluvione "e pure noi monitoreremo la situazione". "Noi artisti sembriamo all'apparenza votati ad una cosa futile, l'intrattenimento ma in realtà siamo persone molo serie - ha concluso Massini -. Il casino di stasera non finisce qua, continua sotto forma di attenzione. Noi vogliamo vegliare affinché le istituzioni mantengano le promesse sulla ricostruzione. Qui ci devono essere fatti concreti". E ha aggiunto: "Quello di oggi è un messaggio al governo. Qua sono stati promessi soldi per la ricostruzione come in Romagna ed è sempre importante per onestà, tra esseri umani, che i patti vengano mantenuti".