I biglietti saranno in vendita dal 4 ottobre, come si legge sul post social che il Komandante ha condiviso con i suoi due milioni di follower: "Il VASCO LIVE tour prosegue nel 2024 negli stadi partendo - udite udite - il 7 giugno da Milano allo Stadio SAN SIROOOO, attesissimo il ritorno dopo il 2019 e concludendo a Bari allo Stadio San Nicola il 25 giugno!!

Ecco le date 07 Giugno Milano Stadio San Siro; 08 Giugno Milano Stadio San Siro; 11 Giugno Milano Stadio San Siro; 12 Giugno Milano Stadio San Siro; 25 Giugno Bari Stadio San Nicola.







L'estate 2023 Il rocker di Zocca ha concluso il tour negli stadi dell'estate appena trascorsa allo stadio Arechi di Salerno, sold-out per due sere, il 28 e il 29 giugno. Quest’anno Vasco ha riunito 450mila persone in 11 date in 5 città: da Rimini a Bologna, Roma, Palermo e Salerno appunto. "E ’il tour della vera rinascita. Finalmente siamo pronti davvero, abbiamo rodato con il primo rientro ai live l'anno scorso e adesso siamo allenati per correre forte", ha spiegato il Kom, che sui social ha scritto: "Con il mio popolo, li chiamo cosi i fan che sono cresciuti con Ie mie canzoni e che ora affollano gli stadi, condividiamo insieme una strada, la percorriamo insieme. Quest’anno l’autostrada mi ha fortunatamente fatto uscire a Rimini, stadio Romeo Neri, dove abbiamo portato un po’ gioia per l’Emilia Romagna, la mia Terra cosi sorridente e ferita, é stato un orgoglio per me, l’Emilia Romagna rinascerà".

Poi i 4 concerti a Bologna, dove ha giocato in casa, 4 sere allo Stadio daII’Ara. E ancora Roma, per due notti di fuoco allo stadio Olimpico, una grande storia d’amore che dura da oltre 30 anni. E ancora Palermo, allo stadio Barbera, riaperto alla musica dopo moltissimi anni, e concesso a Vasco per primo, per due serate splendide, un'espIosione di energia, con tanto affetto e calore, ricambiato abbondantemente.





Un nuovo singolo La scorsa settimana Vasco Rossi ha presentato un nuovo singolo inedito, "Gli sbagli che fai", anticipazione della colonna sonora della serie "Il Supervissuto: Voglio una vita come la mia". Il brano, uscito il 27 settembre, nasce in perfetta sintonia con il viaggio intro e retrospettivo che il cantante ha vissuto durante le riprese dei 5 episodi. "Sono diventato quello che sono grazie anche agli sbagli che ho fatto!", ha raccontato Vasco. "Sempre a correre, correre. Scappando da che... Sempre a prendere, prendere che non si sa mai. A cercar di correggere gli sbagli che fai".

"Ho passato una sera con me..” è l’incipit della canzone: “un viaggio all’interno di sè stessi alla ricerca di un “sé” che non esiste, ma è solo un illusione...

Tutto cambia tutto si trasforma, anche noi siamo “un processo” sempre in divenire, come tutto nell’universo.

È un brano sulla condizione umana, alla continua ricerca di un “centro di gravità permanente” che non può esistere e di un senso che non sempre c’è.”

Nella canzone la frase principale arriva verso la fine: “Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile”.



Grandissimo il successo di pubblico e di critica, la canzone nuova è stata accolta nel migliore dei modi dal suo popolo, in radio e… dappertutto. Molto felice del risultato Vasco ha voluto ringraziare con un selfie, il cielo e alla chitarra in primis, e “per come l’avete presa bene tutti, ma proprio tutti”. Si è anche ironicamente “doppiato“ usando “diavolerie” tecnologiche, nelle diverse lingue in cui la serie è disponibile nel mondo.