Un minuto di silenzio su tutte le reti Mediaset per ricordare le vittime del coronavirus

Oggi, 31 marzo, tutte le reti Mediaset osservano un minuto di silenzio assoluto dalle 12.00 alle 12.01. Sullo schermo una semplice scritta: "Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari". Così, l'azienda aderisce al primo momento collettivo per stringersi intorno alle famiglie italiane, quelle in lutto e quelle di medici e paramedici che lottano in prima linea 24 ore su 24. "E’ il nostro modo, oggi, di esporre la bandiera a mezz’asta".