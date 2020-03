Mediaset regala due mesi di Infinity alle famiglie del personale sanitario del "Gruppo San Donato"

In giorni di emergenza sanitaria in cui viene chiesto agli italiani di restare tassativamente a casa, il Gruppo Mediaset ha deciso di regalare due mesi di cinema alle famiglie di medici, infermieri e operatori dell’azienda ospedaliera Gruppo San Donato, attiva con 44 strutture sanitarie a Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Bologna. Mediaset ha così deciso di mettere a disposizione il catalogo di Infinity, la piattaforma video streaming on demand fondata dal Gruppo, che oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K comprende migliaia di film, cartoni e serie.