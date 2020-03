Coronavirus, Mediaset in prima linea per un'informazione responsabile: "Stop alle fake news"

Va in onda da lunedì 23 marzo, su tutte le reti Mediaset, uno spot a sostegno del lavoro degli editori italiani, impegnati con tutte le forze a informare in modo professionale, responsabile e certificato in queste settimane di emergenza sanitaria. Nello spot sono mostrati tre esempi di fake news legate alla diffusione del coronavirus e circolate recentemente in rete senza alcun controllo.