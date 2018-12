Simona Ventura: “Finito l’amore con Gerò, ma rimarranno sempre stima e rispetto”

Ospite d’onore mercoledì mattina, nel salotto di "Mattino Cinque" si è seduta Simona Ventura. La popolare conduttrice ha toccato tanti temi legati alla sua vita, ma si è fatta anche scappare un sorriso per salutare il suo amico Walter Nudo, fresco vincitore del “Grande Fratello VIP”: “Sono contenta per lui, ha vinto perché è sempre stato vero”. Poi però la chiacchierata tra le due conduttrici – e amiche – si è spostata su temi più personali, in particolare sulla fine della storia d’amore con Gerò.



"Rimangono stima e amicizia e quelle rimarranno per sempre nei confronti di una persona con cui hai condiviso otto anni insieme”. Aveva fatto molto discutere anche il modus in cui la rottura era stata annunciata dai due, tramite social, ma la Ventura spiega il perché di questa scelta: “Ne abbiamo parlato tanto insieme prima di prendere questa decisione, ma volevo fosse tutto chiaro e cristallino, senza dietrologie, senza gossip”.