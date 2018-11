Simona Ventura e Gerò Carraro a pranzo nello stesso ristorante

Hanno annunciato la fine della loro relazione con un video social il 9 novembre. Ma non è stato social il recente incontro in un ristorante milanese per Simona Ventura e Gerò Carraro. I due sono stati pizzicati mentre uscivano dal locale in due momenti differenti, prima l'imprenditore con il padre Nicola e Alberto Rizzoli, poi la showgirl. Del resto, l'ex coppia è stata chiara, anche se non c'è più l'amore, affetto e rispetto reciproco restano.