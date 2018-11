Simona Ventura e Gerò Carraro si dicono addio in un video social

C'eravamo tanto amati... Non è più un periodo di riflessione, una pausa d'amore, ma una vera e propria fine. Simona Ventura e Gerò Carraro annunciano in un video social che tra loro non c'è più storia. Continueranno a volersi bene (lo dicono davanti ai follower e suggellano questo patto con un bacio sulle labbra), ma non staranno più insieme. Ad unirli continuerà ad esserci oltre all'affetto e al rispetto reciproco anche la figlia (adottata dalla showgirl) Caterina.