Simona Ventura esplosiva, il bottone della camicia (at)tira

Scoppiettante, esplosiva, bombastica, ma single. Simona Ventura riparte da sola, dopo l'addio ufficiale allo storico compagno Gerò Carraro, e lo fa con grande piglio e sex appeal. Non perde una serata mondana, ma non trascura nemmeno i figli già grandi (l'altra sera ha festeggiato i 18 anni del secondogenito Giacomo Bettarini). Eccola con le amiche mentre da diva sfoggia il suo incontenibile décolleté.

Serena e rilassata tra le amiche a Milano durante la presentazione di gioielli disegnati da Elena Barolo, Supersimo mostra un look decisamente audace con una camicia azzurro intenso che fatica a contenere le sue curve prosperose. Per tutta la serata i flash hanno tenuto d'occhio il bottone della conduttrice tv nella vana speranza che potesse cedere alla pressione delle forme bombastiche.



Qualche sera prima la Ventura era in un locale a festeggiare i 18 anni del figlio Giacomo mostrando grande intesa anche con l'ex marito Stefano Bettarini e la nuova compagna Nicoletta Larini. Ottimi rapporti anche con Gerò Carraro col quale Simona è stata legata per tanti anni, ma - come hanno annunciato insieme - è finita, pur restando stima e affetto reciproco.