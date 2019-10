Sabrina Impacciatore rappa sulle note di "Non m'annoio" di Jovanotti

"Posta, sarebbe meglio se parlassi di pasta, avrei davanti fettuccine e poi spaghetti invece di lettere e di biglietti!" È sulle note rap di "Non m'annoio" di Jovanotti che Sabrina Impacciatore ne intona la sua personalissima versione, introducendo la gettonata rubrica epistolare all'interno di "Non è la Rai".

Classe 1968, l'attrice, comica e imitatrice ha 25 anni quando trova un impiego nella redazione del programma di Gianni Boncompagni, dove lavora come segretaria. La sua personalità vulcanica porta poi l'autore a incaricarla di inventarsi un ruolo all'interno dello show ed è cosi che Sabrina esordisce nello spettacolo in veste di conduttrice de "L'angolo della Posta di Non è la Rai". In occasione della giornata mondiale della pasta, oggi 25 ottobre, riproponiamo questo suo rap alternativo d'archivio in un'ode, appunto, alla pasta stessa.