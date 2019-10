“Love Me Licia” compie 33 anni: nel 1986 la prima puntata

Era il 6 ottobre 1986 quando andò in onda la prima puntata di “Love Me Licia”. Il live action, ispirato ai personaggi del celebre cartone animato “Kiss Me Licia”, ebbe molto successo in Italia tanto da indurre successivamente la produzione di altre mini serie. Tra i protagonisti anche Cristina d’Avena, al suo debutto televisivo, nei panni della giovane protagonista Licia.