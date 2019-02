San Valentino, tutti i baci di "Love Me Licia"

Era il 1986 quando andò in onda il live action "Love Me Licia". Il telefilm riprendeva le vicende del celebre cartone animato dove la dolce e timida Licia e il cantante Mirko tra dubbi, incertezze e tradimenti cercavano di coronare la loro storia d'amore. Proprio per celebrare San Valentino riproponiamo tutte le scene più romantiche del live action.



All'epoca come protagonista fu scelta Cristina D'Avena, al suo debutto come attrice, che già cantava la sigla originale dell'anime giapponese. Per far accettare meglio il prodotto televisivo, tutti i personaggi avevano le voci degli stessi doppiatori del già celebre anime giapponese. Il live action ebbe molto successo tanto che seguiranno altre tre serie "Licia dolce Licia" (1987), "Teneramente Licia" (1987) e "Balliamo e cantiamo con Licia" (1988).