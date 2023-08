Nikita Pelizon, che fine ha fatto la vincitrice del "Grande Fratello Vip"?

Nikita Pelizon è stata la vincitrice della settima edizione del "Grande Fratello Vip". Sognatrice, gentile e molto riservata, la modella e influencer ha trascorso quasi 200 giorni nella Casa più spiata d'Italia svelando, poco a poco, i tratti distintivi della sua personalità, i suoi punti di forza e soprattutto le sue debolezze. Nikita, nel corso del lungo periodo al "GF Vip", si è fatta avanti con Luca Onestini dichiarandogli da subito il suo interesse, ha ricucito il rapporto complesso con la famiglia e ha battuto in finalissima uno dei personaggi più forti di questa edizione: Oriana Marzoli, l'influencer di origini venezuelane che in Spagna ha già partecipato a diversi reality e trasmissioni televisive.

Dopo la vittoria, Nikita sembrava sparita dalla scena televisiva. Un'assenza durata poco, perché l'ex gieffina ha partecipato in veste di ospite a "L'Isola dei Famosi" ed è volata in Honduras per fare una sorpresa all'amica Helena Prestess, una delle concorrenti più battagliere e discusse di questa nuova edizione del reality, condotto da Ilary Blasi. Oggi Nikita si gode la stagione estiva e aggiorna i suoi follower su tutti i suoi spostamenti, una novità però non è sfuggita ai suoi fan più fedeli: l'influencer si mostra spesso al fianco del suo ex compagno Matteo Diamante. I due dopo essersi rivisti nella Casa del "GF Vip" stanno ricucendo, a mano a mano, il loro rapporto di amicizia e sul loro futuro insieme dichiarano: "Chi lo sa... ".

Il percorso nella Casa - Non è stata una permanenza priva di polemiche e litigi quella di Nikita Pelizon al "Grande Fratello Vip". La modella dallo spirito pacifico è stata più volte accusata di essere falsa proprio per la sua calma e la sua espressione perennemente sorridente. I conflitti più accessi sono stati sicuramente quelli con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta, ma anche con tanti altri concorrenti come Sofia Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli che, arrivati anche loro in finale, l'hanno spesso emarginata e allontanata dal gruppo. Una risorsa inaspettata per la modella è stata la concorrente Antonella Fiordelisi, anche lei spesso protagonista di polemiche e accesi litigi. Le due alla fine del percorso - sarà per esigenza, solitudine, o affetto sincero - hanno creato un forte legame e si sono tenute la mano, spalleggiandosi, per tutto il resto del tempo trascorso nella Casa. Amicizia spesso criticata dagli altri concorrenti che ha scatenato, a sua volta, ulteriori polemiche e litigi.

L'infatuazione per Luca Onestini - Non ne ha fatto nessun mistero e poco dopo l'ingresso dell'influencer, Nikita Pelizon si è subito dichiarata a Luca Onestini parlando apertamente dell'interesse nei suoi confronti. I due hanno iniziato a conoscersi, ma il rapporto è sembrato subito sbilanciato con Nikita che si sarebbe spinta, fin da subito, oltre e con lui che l'ha sempre frenata fino a quando è stato chiaro a tutti che non ricambiasse l'interesse della modella. Questa situazione è stata terreno fertile per dinamiche, dubbi e tante polemiche al punto che, dopo diverse discussioni, i due hanno iniziato a ignorarsi e si sono vendicati a suon di nomination. Nella casa poi c'è stato l'ingresso di alcuni ex fidanzati e quando l'ex compagna dell'influencer, la modella Ivana Mrazova, è entrata nel reality per Nikita sono sfumate tutte le possibilità di un riavvicinamento. Solo l'uscita della modella e l'avvicinarsi della finale hanno permesso a Luca e a Nikita di tentare una riconciliazione che, forse, in parte c'è stata ma senza importanti sviluppi successivi. Pelizon, nonostante tutto, non ha mai rinnegato i sentimenti provati per il gieffino e dopo la sua eliminazione si è lasciata andare a un forte crollo emotivo. "Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona", ha rivelato in lacrime la modella.

Il rapporto con la famiglia - La vera conquista di Nikita Pelizon non è stata la vittoria del reality, ma il ritrovato rapporto con la famiglia. Mamma Sabrina e papà Mauro - insieme ai figli Raffaele e Jessica - dopo mesi di silenzio, a ridosso della finale, sono entrati nella Casa per fare una sorpresa all'influencer. Nel corso del reality, la gieffina ha parlato del rapporto difficile con la famiglia e di alcuni episodi subiti durante l'adolescenza che l'avrebbero ferita e, sempre più, allontanata dalla madre e dal padre. L'influencer ha rivelato di essere stata cacciata di casa dai genitori, Testimoni di Geova, quando si sottrasse a un matrimonio combinato a soli 16 anni. I genitori, prima con una lettera, e poi presentandosi in puntata hanno voluto mettere un punto alle incomprensioni passate e hanno mostrato tutto il loro appoggio e affetto alla figlia. "Ti ho guardata sempre anche se non avrei voluto perché ero arrabbiata. Ma l'amore di una mamma va oltre", ha dichiarato la mamma. "Siamo fieri e orgogliosi di te", ha aggiunto invece il padre. I genitori dell'influencer non volevano che la figlia partecipasse all'esperienza televisiva, ma ciononostante hanno riconosciuto lo "straordinario percorso" fatto da Nikita durante il reality.

La partecipazione a "L'isola dei famosi" - Dopo un breve periodo di assenza dal piccolo schermo, Nikita è riapparsa in tv a "L'Isola dei Famosi". L'influencer è volata in Honduras per fare una sorpresa all'amica e collega Helena Prestess. L'amicizia tra le due ragazze è di lungo corso: Helena ha conosciuto Nikita quando è arrivata in Italia per iniziare la sua carriera come modella. Le due, insieme, hanno partecipato in coppia a un altro reality: "Pechino Express". "Voglio ringraziare questa vita che mi ha portato questa persona - ha detto Helena commossa -, chi mi conosce, sa la parte più bella di me. Nikita non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili come questo e mi ha dato tanta forza. È un'amica per la vita, veramente". Le due, in esilio sull'isola Sant'Elena hanno pescato insieme, fatto ginnastica sulla spiaggia e passato momenti di complicità e conforto reciproco. Fino a quando Nikita ha dovuto lasciare l'isola per tornare a casa.

Il rapporto con l'ex compagno Matteo Diamante - La relazione tra Nikita e Matteo non è stata una storia da poco. I due sono stati insieme per sette anni. Nonostante le cause della rottura non siano mai state rese note con chiarezza, i due hanno mantenuto un buon rapporto e quando Diamante ha fatto il suo ingresso al "GF Vip", Pelizon è sembrata felice di vederlo. Seppur nella Casa non ci sia stato nessun riavvicinamento, i due sono apparsi spesso insieme sui social. Assicurano di essere solo amici, e di aver colto l'occasione dell'incontro al "GF Vip" per ricostruire un rapporto che in qualche modo, dopo la rottura, era compromesso. Per diverso tempo hanno provato a "ricostruire" il rapporto aggiornando costantemente i loro follower, ma ultimamente a seguito di diverse discussioni sembrano molto distanti. Intanto Nikita si mostra felice e spensierata sui suoi profili social e si gode le vacanze estive insieme ad amici e colleghi influencer.