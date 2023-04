"Grande Fratello Vip", la vincitrice Nikita Pelizon: "Grazie per avermi capita"

La modella e influencer ha postato un video nelle Instagram Stories nella notte: "Vi dico solo che sono stra-gasata, grazie mille per tutto il sostegno che mi avete dato, ormai il televoto era diventato un appuntamento fisso, grazie di avermi capita, sto provando una gioia immensa, abbiamo vinto insieme... se non fosse stato per voi col cavolo!".

Chi è Nikita Pelizon A soli 18 anni Nikita Pelizon inizia la sua carriera da modella calcando prestigiose passerelle internazionali. Un successo che le ha permesso di raggiungere ben presto anche il mondo della Tv partecipando a diversi programmi e reality show. Recentemente ha riallacciato i rapporti con la sua famiglia con la quale non parlava da quasi 8 anni. Molto attiva su Instagram, Nikita è seguita da più di 220mila follower. Passionale, determinata e testarda, il suo soprannome è "uragano".

Nikita si riconcilia con i genitori Nikita Pelizon durante la finale ha incontrato e si è riconciliata con i genitori che sono entrati nella Casa per riabbracciarla. "Ti ho guardata sempre anche se non avrei voluto perché ero arrabbiata. Ma l'amore di una mamma va oltre", ha dichiarato Sabrina la madre di Nikita prima di abbracciarla forte. "Siamo fieri e orgogliosi di te", ha aggiunto il padre Mauro. I genitori dell'influencer non volevano che la figlia partecipasse a questa esperienza televisiva, ma ciononostante non negano lo "straordinario percorso" fatto da Nikita nel corso del reality. "Sei stata bravissima. Sono felicissima per te e sono sicura che la tua vita cambierà completamente", ha proseguito la madre di Nikita.

Il ritrovato rapporto tra Nikita e Luca Durante il compleanno di Nikita Pelizon, che ha compiuto 29 anni, c'è stato un riavvicinamento a Luca Onestini. L'ex tronista l'ha riabbracciata dopo 4 mesi e lei si è emozionata. In studio durante la 43esima puntata hanno fatto notare che è una delle "scene più belle della settima edizione del Grande Fratello Vip". Nikita non ha mai nascosto il suo interesse nei suoi confronti e Luca invece non ha fatto altro che gettare acqua sul fuoco, anche se stavolta si è lasciato andare. L'opinionista Sonia Bruganelli gli ha fatto notare che così Onestini alimenta le speranze di Nikita, ma Luca è stato chiaro, ha parlato di amicizia "ritrovata" anche se non dimentica le "cose brutte del passato".