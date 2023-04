"Grande Fratello Vip", Nikita Pelizon si riconcilia con i genitori

Serata all'insegna delle sorprese la finale del "Grande Fratello Vip".

Nikita Pelizon incontra e si riconcilia con i genitori che entrano nella Casa per riabbracciarla. "Ti ho guardata sempre anche se non avrei voluto perché ero arrabbiata. Ma l'amore di una mamma va oltre", dichiara Sabrina la madre di Nikita prima di abbracciarla forte. "Siamo fieri e orgogliosi di te", aggiunge anche il padre Mauro. I genitori dell'influencer non volevano che la figlia partecipasse a questa esperienza televisiva, ma ciononostante non negano lo "straordinario percorso" fatto da Nikita nel corso del reality.