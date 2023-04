"GF Vip Party", Alfonso Signorini: "In finale? Ci avrei visto bene Antonino Spinalbese"

Al "GF Vip Party" Alfonso Signorini interviene prima dell'inizio della finale del "Grande Fratello Vip". Ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, il conduttore anticipa alcuni particolari dell'ultima serata del reality di Canale 5 e fa sapere che sarà "indimenticabile". Prima di andare via Signorini, però, spende qualche parola per gli eliminati e svela il nome di chi avrebbe voluto questa sera in finale. "Avrei visto bene in finale Antonino - ha commentato senza esitare - Inizialmente ci aspettavamo la solita storia del personaggio che si presenta come l'ex di Belen, invece ha saputo fare un suo percorso".

I vipponi rimasti nella casa sono sette. Ma solo cinque sono, per il momento, in finale. Si tratta di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Milena Miconi e Alberto De Pisis, invece, sono in nomination. Chi vincerà al televoto si aggiungerà ai cinque finalisti.