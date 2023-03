"GF Vip", i verdetti della semifinale: ecco i finalisti e gli eliminati

I giochi sono fatti: al "Grande Fratello Vip" sono stati decretati gli ultimi finalisti e gli eliminati. Lunedì 27 marzo è andata in onda la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini che ha sancito il quadro dei concorrenti che il prossimo 3 aprile potranno aggiudicarsi la vittoria di questa lunghissima edizione: nel corso della serata, il presentatore ha spiegato che il montepremi finale andrà per metà al vincitore, mentre l'altra metà verrà devoluta in beneficienza.

Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon sono i due concorrenti che si vanno ad aggiungere alle altre concorrenti che erano già sicure di un posto in finale. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà.

Gli eliminati - Finisce, invece, il sogno della finale per Andrea Maestrelli e Luca Onestini. Il primo è stato il meno votato dal pubblico nel televoto della serata, l'altro invece è stato decretato da un secondo televoto flash dal doppio esito.

Nikita Pelizon è stata la concorrente più votata nell'ultimo giro di nomination palesi: a lei la possibilità di scegliere uno dei suoi rivali, Alberto De Pisis, che ha sua volta ha tirato dentro Luca Onestini. Quest'ultimo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il gioco a un passo dal traguardo, mentre conquista un posto per il 3 aprile proprio Nikita.

Gli ultimi due concorrenti rimasti in gioco a restare ignari del loro futuro sono Alberto De Pisis e Milena Miconi. La loro sorte verrà decisa proprio nel corso della finale del tre aprile: in quest'ultima settimana, infatti, sarà possibile votare per decidere chi sarà l'ultimo finalista di questa edizione. Il meno votato verrà eliminato, l'altro invece sarà il sesto finalista: non era mai successo prima d'ora.