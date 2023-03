Alessandro Cecchi Paone: "Alberto De Pisis un amico, io amo solo il mio Simone"

Al "GF Vip Party", lo show digital condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli su Mediaset Infinity, Alessandro Cecchi Paone si è trovato a commentare la somiglianza tra Alberto De Pisis, uno dei protagonisti del "GF Vip" di questa edizione e il suo compagno Simone Antolini.



"È vero si assomigliano. Alberto è una persona carissima - ha spiegato il giornalista - sa essere molto frivolo ma anche parlare di argomenti importanti". Cecchi Paone prosegue poi spiegando: "Come me e Simone si impegna per temi come la libertà in amore, nei sentimenti, nella maternità e nella paternità. Anche recentemente ha dichiarato di volere anche lui un figlio, ma come ben sa non ci sono leggi in Italia in questo senso. Tuttavia, io amo solo il mio Simone: chcché se ne dica, si può amare una persona soltanto".