"Grande Fratello Vip", Milena Miconi eliminata: Alberto De Pisis è il sesto finalista

Milena Miconi è stata eliminata dal "Grande Fratello Vip, mentre Alberto De Pisis è il sesto finalista. Il verdetto arriva durante la finale del reality di Canale 5. La showgirl e conduttrice perde al televoto contro De Pisis ed esce dalla Casa a un passo dalla finale. Alberto, invece, si unisce agli altri finalisti: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà.

Milena Miconi è entrata a far parte del reality dopo diversi mesi dal suo inizio. Per questo motivo, per alcuni concorrenti, non avrebbe meritato quanto gli altri di arrivare in finale. Così è stato. La showgirl e conduttrice esce dalla casa fiera del percorso e della sfida affrontata. "Alla mia età mi sono messa in gioco insieme a delle persone molto più giovani di me", aveva dichiarato Miconi durante uno degli ultimi confessionali nella Casa.