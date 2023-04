"Grande Fratello Vip", il racconto della finalissima

La finale di "Grande Fratello Vip" inizia con Alfonso Signorini che entra nella Casa e, mentre i Vipponi sono tutti freezati, dedica un pensiero a ognuno di loro e se ne va prima che vengano sbloccati. Dopodiché i concorrenti vengono invitati in cortiletto dove viene mostrato loro un video che riassume il loro percorso dentro la Casa.

I colpi di scena della settimana

Anche negli ultimi giorni non sono mancati i veleni all'interno della Casa. Dal confessionale tutti i finalisti hanno espresso le proprie opinioni su chi meriterebbe la vittoria e chi non la meriterebbe. Intanto viene chiuso il primo televoto per scoprire chi sarà il sesto finalista.