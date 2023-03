"Grande Fratello Vip", Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini

La confessione di Nikita su Luca

Nikita è molto triste per come sono andate le cose fra lei e Luca durante questi mesi. Il loro rapporto è nato come un'amicizia, per poi evolvere in un bivio di incertezze, fraintendimenti, attrazioni e sentimenti ora ricambiate, ora negate, ora mai provate. Fino al silenzio, all'astio, alla lontananza e poi a una ritrovata convivenza, a un pacifico rapporto. "Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello. A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita. Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona, gli ho detto di non volerlo rivedere fuori dal gioco solo per paura che lui non volesse vedermi", confessa a Milena. "Nella vita non si può mai sapere, non lo sai quello che può succedere - replica la Miconi - i colpi di fulmine esistono, così come gli amori non corrisposti. Il tempo, però, insieme alla lontananza riesce a lenire ogni genere di ferita e magari a riparare anche un rapporto un po' incespicante".