"Grande Fratello Vip", il racconto della semifinale

Alfonso Signorini saluta il pubblico in studio e a casa regalando le anticipazioni di questa semifinale. Questa sera arriveranno alcuni verdetti importanti: due eliminati e ben due nuovi finalisti.

Veleni tra Oriana e Nikita Oriana è sempre dubbiosa sulla ritrovata amicizia tra Onestini e Nikita. La ragazza ribadisce di non essere gelosa di Nikita e di non aver mai sopportato Nikita: "Questa poverina crede che io sia gelosa di lei, io la reputo falsa, finge di essere santarellina ma non è così". Quest'ultima spiega: "A me dispiace perché anche quando la saluto vedo che le do proprio fastidio". Onestini invece racconta di aver ricercato una pace per il quieto vivere di questi ultimi giorni dentro la Casa: “Non dimentico il passato, ma vado avanti”. Una cosa è certa: da un lato Oriana continua a mettere in dubbio la lealtà di Nikita, dall'altra continua a essere certa del fatto che al termine del gioco vorrebbe portare avanti sia l'amicizia con Onestini, che la frequentazione con Daniele.

L'esito del televoto È il momento dell’esito del televoto. Signorini spiega che il montepremi andrà metà al vincitore, e l’altra metà verrà devoluto in beneficienza. Il conduttore chiama i sei concorrenti che sono al televoto e chied eloro chi meriti la finale. Alberto, Tavassi, Nikita e Luca votano per sé, mentre Milena e Andrea fanno il nome di Edoardo. La scelta del pubblico segnerà quindi il destino di due concorrenti. La prima notizia è che Nikita e Milena sono salve: non sono né finaliste né eliminate. Onestini e Tavassi sono gli altri concorrente che si salva. Il pubblico ha deciso che l'eliminato è Andrea.





Sorpresa per Milena Milena incontra Mauro, il marito, in giardino. L'uomo è "felicissimo” per lei e si dice “pronto a risposarti". Confessa anche che la lontananza dalla moglie all’inizio è stata difficilissima: "Ho capito che in 22 anni con lei, lei è la mia migliore amica". La vippona scoppia in lacrime. Per l'attrice le sorprese continuano. A fare il loro ingresso ci sono le due donne più importati della sua vita: le sue figlie. “Siete tanto cresciute, siete bellissime”, guardando le sue ragazze.

Lettera per Nikita Nikita ha spesso raccontato del suo rapporto con i suoi genitori, non sempre facile e lineare. Invitata in Mystery, la modella riceve una sorpresa molto speciale: i suoi genitori le hanno scritto una lettera spendendo parole di supporto e stima. “Tu sei una donna molto sensibile ed empatica, tanto gentile e anche spirituale” le dice la mamma congratulandosi per il percorso fatto. “Sei una stella che brilla di luce propria, sei una persona vera, leale e altruista. Tu non sei perfetta sei speciale e unica”, le dice invece il padre.