"Grande Fratello Vip", Oriana fa muro contro Nikita

La Marzoli non vuole far gruppo con la Pelizon per la radio e la modella lamenta a Milena di essere esausta di questi comportamenti

Dopo l'annuncio della Radio, Oriana ha lamentato di non voler far gruppo con Nikita, palesando il suo fastidio a tutti i Vip. La modella ha anche provato a dirle di sorvolare e di collaborare in pace, ma la venezuelana non sembra essere collaborativa e anzi riconduce il discorso sulla loro incompatibilità.

In zona Beauty, intenta truccarsi, Nikita sfoga la sua stanchezza a Milena, confidandole le sue perplessità sui comportamenti dell'influencer. La modella spiega che grazie alla meditazione è riuscita a superare questi sei mesi nella Casa, ma alle volte non bastano.



"Io ho usato l'esperienza di vita, tu la tecnica" sottolinea l'attrice per poi aggiungere "Questa è stata una bella prova, ti sei messa in discussione in ogni situazione. Ormai tieni duro, fregatene un poco".



Nikita, però, spiega si non riuscire a relazionarsi con Oriana, nonostante i suoi tentativi, ritrova sempre un muro, un'ostilità da parte della concorrente: "Mi ha detto che sono falsa, che sono superficiale". La modella ha detonato un comportamento di costante ostilità da parte di Oriana, anche durante il giorno, mentre cantava, ha ascoltato l'influencer lamentarsi di lei con gli altri concorrenti. Il medesimo atteggiamento è stato perpetuato anche la sera prima riguardo i giochi: "Mi sembra di rivedere tutte le cose che ho già visto".



"Se ti interessa capire, se vuoi il confronto, vai da lei e parlale. Se fa stare bene a te" consiglia la VIP, ma di non fermarsi solo a tentativi, piuttosto parlare direttamente.



La modella si dice stanca, ha provato più volte ad avvicinarsi alla concorrente, a essere aperta, a darle conforto in alcuni momenti, ma ogni azione cade nel vuoto e anzi riporta Oriana all'attacco.



Milena consiglia alla sua amica di sorvolare, di lasciar cadere. Manca davvero poco, l'unica cosa da fare è ignorare, stringere i denti e attendere la fine.