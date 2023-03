"Grande Fratello Vip", dubbi sul ritrovato rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

La Casa si divide per Luca e Nikita Alberto De Pisis si dice felice del fatto che i due abbiano trovato un modo di andare d’accordo nonostante tutto quello che è successo in passato tra loro, con Nikita che ad esempio lo accusava di pensare solo all'immagine: "Io non vedo strategia, vedo sollo un passo di Luca nei confronti di Nikita da uomo maturo". Oriana Marzoli però storce il naso: "Strategia no ma posso dirti che mi sembra un po' esagerato?". Oriana è preoccupata che le attenzioni che Luca è tornato a rivolgere a Nikita possano nuovamente metterlo in difficoltà e che la modella possa illudersi nuovamente che la loro relazione possa avere un futuro. Alberto non dubita della sua buona fede: "Lo fa in maniera ingenua, è molto giocherellone", mentre Giaele De Donà, come Oriana, ritiene la situazione "particolarmente delicata". La diffidenza è tutta per Nikita e le "ragioni" del suo riavvicinamento.

La posizione di Onestini Luca Onestini confessa a Oriana Marzoli la sua posizione e "tranquillizza" l'amica. "Non c’è possibilità che possano esserci delle interpretazioni errate - spiega - abbiamo avuto solo degli scambi di parole fugaci, non sono mai stato nemmeno vicini fisicamente come lo siamo io e te ora. Il programma sta per finire e non ho intenzione di rovinarmi gli ultimi giorni con ansie e paranoie. Voglio poter vivere serenamente, senza dover scappare. Voglio stare bene".