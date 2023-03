"Grande Fratello Vip", Luca Onestini e Oriana Marzoli litigano per Nikita Pelizon

Il chiarimento tra Luca e Oriana

Luca va subito dritto al discorso: "Chiedimi scusa per come mi stai trattando ultimamente". E Oriana replica: "Tu Luca spesso non hai voglia di discutere di certi argomenti e ho notato da parte tua un po' di insofferenza e di ritrosia ad aprirti con me". Onestini chiarisce che non vuole più parlare di alcuni argomenti, riferendosi al suo complesso rapporto con Nikita. "Io ci sono sempre per te" aggiunge, specificando di essere aperto ad affrontare qualsiasi altro argomento. Oriana ammette quindi di aver provato un certo fastidio quando dopo l’uscita inaspettata di Daniele Dal Moro dalla Casa Luca l’ha vista star male e ha preferito allontanarsi, lasciandola sola con Giaele. Onestini si giustifica dicendo di non averlo fatto con malizia ma di aver voluto soltanto rispettare i suoi spazi in un momento di difficoltà: "Se c’è una cosa che ti fa stare male me la puoi dire milioni di volte, io ti ascolto".