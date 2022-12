Grande Fratello Vip, tra Nikita e Luca Onestini è l'ora dei chiarimenti

Problemi di comunicazione - E' ormai un mese che i due vivono sotto lo stesso tetto, ma il rapporto sembra non fare passi avanti. Per Nikita è difficile parlare con Onestini perché è come se lui non si levasse mai l'armatura e non le permettesse di conoscerlo meglio. Un atteggiamento che, secondo la ragazza, denota la volontà da parte sua di approfondire la conoscenza. Nikita spiega infatti di trovare frustrante che quando gli rivolge delle domande lui sia spesso sfuggente, sia evasivo o dispersivo, fermandosi a ragionare troppo. Per Onestini invece sarebbe lei che cerca d'interpretare i suoi gesti o segnali, sbagliandosi il più delle volte.

"Vedi il marcio dappertutto" - A Nikita non sono poi andate giù alcune cose dette da Luca durante un gioco e glielo fa presente. "Cerchi di vedere il marcio partendo da una cavolata. Hai preso sul serio un gioco da tavolo, in una situazione in cui stavano ridendo tutti", replica lui nervoso. La discussione, iniziata sotto i migliori auspici, diventa via via più burrascosa. Il discorso si sposta poi sulla deriva che prendono gli scherzi che avvengono fra loro. "Prendi seriamente delle cose che io valuto come sciocchezze" ribadisce Onestini, che accusa Nikita di vedere tutto in maniera seria e voler avere il controllo di tutto. Forse la propria ironia non è capita, ipotizza il VIP, ma Nikita spiega che con altre persone non ha questa difficoltà. I due concorrenti provano a ridere, a scherzare e a riportare il sereno, ma i problemi di comunicazione rimangono sospesi nell’aria. Capirsi e avvicinarsi è una scelta e solo loro possono decidere se sbrogliare la matassa che li separa oppure no.

Donnalisi in crisi - Anche un'altra coppia sta attraversando una crisi. Edoardo ripensa a quanto accaduto in questo mese di rapporto tra la sua Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. "Ho provato la stessa sensazione del tradimento", le confessa con un velo di delusione. Per il VIP, il problema non è tanto come si comporta la sua dolce metà con Antonino ma come poi quest'ultimo si relaziona con lei. Antonella ascolta attentamente lo sfogo e sembrerebbe aver capito il disagio provocato, tanto da proporre di voler prendere le distanze da Spinalbese.

Lo spettro degli ex - Edoardo approfitta di questo momento di sfogo per sottolineare il suo fastidio nel sentire ripetutamente Antonella parlare dei suoi ex amori. La VIP, controbatte in modo secco e diretto e si giustifica dicendo di averlo fatto perché ha visto in lui lo stesso atteggiamento, parlando ripetutamente di una ex fidanzata. Edoardo è stufo di litigare, vorrebbe troncare il dialogo ma non lo fa per paura di creare un altro dibattito e aumentare sempre più le tensioni. Riusciranno a ritrovare l'equilibrio?