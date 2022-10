Al "Grande Fratello Vip" Nikita Pelizon entra in crisi

Durante l'ennesima discussione la showgirl ha usato parole forti per smuovere l'animo della modella e lei, in un primo momento, ha saputo tenerle testa. Alcune frasi, però, hanno toccato corde sensibili e Nikita ha quindi cercato conforto in Luca Salatino.

Nikita è stata accusata più volte di aver sempre dipinto sul volto un sorrisetto ironico, quasi a prendere in giro l'interlocutore. "La mia faccia è così! Molto spesso ho la faccia da ebete. Lo so, ma non ci posso fare niente", spiega a Luca. La modella chiarisce che esprime le proprie emozioni anche con il viso, ma ciò non vuol dire che non abbia rispetto. Dentro la Casa gli scontri più accesi li ha avuti con Cristina Quaranta e dopo un duro litigio si rifugia in giardino dal suo amico Luca. I due si sono piaciuti da subito, perché entrambi non amano l’ipocrisia e i gesti finti.

Lo chef le consiglia di affrontare il "Grande Fratello Vip" in maniera naturale: può liberamente decidere se legarsi a tutti i concorrenti o se aprirsi solamente a quelli con cui ha si trova meglio: "E' vero che bisogna accettare tutti, ma anche rispettare quello che siamo. Anche io non sono lo stesso Luca con tutti, dipende dall'affinità". Nikita è d'accordo: "Anche io non abbraccio e cerco le persone se non provo un affetto reale, ma cerco il dialogo se una situazione mi fa stare male". Stanca delle continue discussioni, Nikita si rilassa al sole ma sulla guancia le spunta una lacrima...

La sua "nemesi" nella Casa è Cristina Quaranta, con cui litiga costantemente. Le due donne non potrebbero essere più diverse: una concreta, pragmatica, decisa, l’altra sognatrice, eterea, riservata. Sedute in giardino, Cristina e Nikita provano a chiarirsi con una lunga chiacchierata. Anche nelle reazioni, la differenza è evidente: la Quaranta si anima e parla con toni concitati, Nikita ascolta calma e risponde con poche frasi secche.

La Quaranta vuole riprende la questione dei letti: Antonino Spinalbese le ha chiesto di mettersi vicino di letto perché non gradisce la presenza di Nikita. Anche Cristina le ribadisce che non si può piacere a tutti e le dice chiaro e tondo che tra loro due non può nascere un’amicizia perché incompatibili. Pensa anche che nei giorni scorsi l'abbia attaccata solamente per fare un dispetto a Spinalbese: "Ti sei accanita con me per arrivare a lui".

La donna le suggerisce di essere più leggera e non partire prevenuta: Antonino non ce l’ha con lei, nessuno ce l’ha con lei. Farebbe meglio a pensare al proprio percorso, senza punzecchiare e provocare gli altri. L'ex velina le consiglia di modificare alcuni atteggiamenti che la rendono poco credibile, compreso il sorrisino sardonico che spesso le spunta in volto. "Tu devi decidere che faccia devo avere quando parlo?" risponde piccata la modella.



In ogni caso, Cristina si sente presa in giro dalla sua espressione beffarda e dalle uscite, per lei, surreali della modella. Nikita su questo punto si trova d'accordo: sono diverse, non possono farci nulla.



Per il futuro, la modella spera che Cristina le dica le cose in faccia e non più alle spalle. Le chiacchiere proseguono ma non riescono a trovare nessun punto di contatto. La convivenza forzata le "costringerà" ad avvicinarsi?