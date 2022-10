Al "Grande Fratello Vip" lite infinita tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon

E' il caso di Cristina Quaranta e Nikita Pelizon, che non riescono ad arrivare a sera senza litigare. Dopo la puntata il risveglio delle due donne non è dei migliori: la modella infatti è ancora infastidita dagli atteggiamenti di cameratismo della showgirl e di Antonino.

Nikita Pelizon e Cristina Quaranta sono le protagoniste di un'accesa discussione nata per un motivo apparentemente banale. Cristina (dopo aver cambiato momentaneamente stanza prendendo il letto di Gegia nella camera rosa) ha scelto di tornare nella camera azzurra, ma ha chiesto a Nikita di scambiarsi i letti per poter dormire accanto ad Antonino e più al riparo dalla luce che entra dalla porta.

La modella, però, non sembra disposta a spostare tutte le sue cose per accontentare il capriccio di Cristina e chiede insistentemente le motivazioni di questa richiesta. "Antonino preferisce avere vicino al mio letto me piuttosto che te", confessa Cristina.

Viste le ragioni che le sono state fornite, Nikita si rifiuta: "Che questa persona venga a dirmelo e ci parlo". La modella è infastidita dall'influenza che Antonino sembra esercitare sulla sua coinquilina ed ex compagna di letto: "Sei una pedina che a seconda di quello che pensa la gente ti sposti?".

Nikita è convinta che Cristina si stia soltanto lasciando manipolare da Antonino a causa dell’antipatia che il ragazzo nutre nei suoi confronti mentre Antonino e Cristina sono convinti che la modella si stia rifiutando di collaborare solo per far loro un dispetto. Una cosa è certa: la rivalità ormai dichiarata tra Nikita e Antonino inizia a provocare non poche scintille in Casa.

Poco prima del comunicato del Tg Gf Vip, tra le due coinquiline si riaccendono le braci del diverbio. Quaranta è stanca di discutere e chiede un po' di tregua, mentre Nikita Pelizon afferma che avrebbe preferito avere la possibilità di dormire tranquilla, ma non è stato possibile a causa di Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese.

Carolina Marconi, che assiste alla discussione, consiglia all'amica Cristina di cercare un confronto pacifico, ma la vip è stanca di parlare. Anche Antonino, in disparte, commenta il comportamento di Nikita con Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi. La schermitrice pensa che l’atteggiamento astioso della modella sia attribuibile alla nomination: "Per tre settimane non si è mai esposta". Elenoire non nutre molta simpatia verso la concorrente, ma consiglia di evitare gli scontri e non rispondere alle provocazioni perché "è un po' stratega".

In giardino, Cristina si confronta con altri vip sulla discussione con Nikita. Il russare di Antonino è stata la miccia che ha acceso la discussione, ma per la Quaranta è solo un pretesto per attaccare briga. Anche Wilma Goich e Alberto De Pisis reputano l'atteggiamento della modella esagerato: una persona non ha colpe se russa. Daniele Dal Moro non trova sensata la diatriba e non capisce i risentimenti fra le due concorrenti. Quaranta spiega che cambiando gli equilibri e i rapporti nella casa, può capitare che le persone vogliano cambiare anche le loro posizione dei letti.





Per lui, però, l'atteggiamento di Antonino (che non la voleva più vicino) può effettivamente aver ferito Nikita. Bisogna parlare chiaro: se Cristina non avesse omesso che in realtà la richiesta era partita dall'hair stylist, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Dalla parte di Nikita c'è invece Giaele: ambedue hanno un conto in sospeso con Cristina. “Non mi piacciono le persone ipocrite” dichiara Giaele che reputa falso il comportamento di Quaranta. “La prossima che nomino è lei”. La contestazione di entrambe è che Cristina non è limpida nelle sue interazioni, nei suoi rapporti. Si lamenta di una persona, ma poi ci trascorre tutto il giorno e la notte insieme, riferendosi ad Antonino Spinalbese.



Giaele, poi, riporta alcune conversazioni mattutine che ha ascoltato in cucina contro la VIP, ma Nikita non è sorpresa. Vorrebbe solo che le persone smettessero di parlare di lei. "Si sparlano fra loro, fanno finta di volersi bene, ma poi nominano altre persone" afferma Giaele, ormai abitudinaria delle nomination.