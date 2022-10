"Grande Fratello Vip", il risentimento di Nikita Pelizon verso Antonino Spinalbese

La modella riflette in giardino con Amaurys. "Non mi piace questo gioco" riportando al coinquilino il lungo chiarimento avvenuto con Spinalbese durante la giornata. Parlare con il vip le è costato tanto, e successivamente credeva di poterci mettere una pietra su. Ma la realtà è ben diversa: "Mi fai un test, mi usi come una pedina" dice innervosita puntalizzando di essere una persona discreta, non una persona che fa gossip.

Dopo il racconto di Nikita, Amaurys, sulle prime, ride: "Te l'hanno fatta, sei caduta come un pollo!", ma poi si rende conto che la ragazza non è affatto divertita. Nikita aggiunge un ulteriore dettaglio. In giornata, Antonino le avrebbe espresso un suo parere sul confronto avvenuto tra la modella e Alberto dopo le nomination. Per Spinalbese, il vip avrebbe assunto un atteggiamento falso.

Questa esternazione ha infastidito Nikita che sottolinea una certa indole cattiva in Antonino. "Dorme con Alberto, è la persona con cui trascorre tutta la giornata!". La modella ha apprezzato molto l'avvicinamento di De Pisis, ma resta perplessa dei comportamenti di Antonino.

C'è da dire che i rapporti sono ridotti all’osso tra Antonino e Nikita. I due hanno cercato di chiarirsi, confrontandosi. La ragazza si sente invisibile ai suoi occhi, è come se fosse un fantasma. Lui mette le mani avanti spiegando che c'è sicuramente un distacco, ma si è tirato indietro a delle domande poste da Nikita semplicemente perché pensa sia spinta dalla curiosità e non ci sia al momento una confidenza tale da poter avere un dialogo profondo.

Antonino sa che tra loro non funziona, perchè non hanno due caratteri compatibili. Nel suo essere riservato, Antonino non ama litigare per sciocchezze, né crede nella spontaneità degli abbracci di chi, fino a un secondo prima, stava avendo una discussione. Anche Nikita pensa siano opposti e così i due decidono di viversi il loro rapporto con naturalezza. Se si evolverà, saranno entrambi felici di diventare amici.