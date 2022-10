"Grande Fratello Vip", Giaele De Donà: "Antonino Spinalbese è il mio tipo"

Una fantasia che, almeno per il momento, resterà tale, perché la modella non vuole ferire il marito e la sua famiglia. "A me lui piace come persona - racconta - Se fossi single non ci penserei due volte e proverei a conquistarlo. Ma la mia condizione mi rende impotente, ferirei la mia famiglia e mio marito".

Charlie Gnocchi non si stupisce e sostiene che fin dall’inizio li aveva individuati come possibile coppia: "Sembrano quasi due protagonisti di un film la cui trama narra di un’attrazione fortissima ma impossibile".

Fino ad ora Giaele De Donà ha parlato solamente del suo amore non convenzionale. Dopo aver studiato moda all’Accademia del Lusso nel 2022 si è laureata anche in Scienze della Mediazione Linguistica. E nel febbraio dello stesso anno si è sposata in Messico con un imprenditore statunitense di 45 anni, con il quale ha appunto confessato di avere una relazione aperta.

Amante dello stile di vita americano e del lusso, è molto seguita su Instagram dove ha oltre 100mila followers. Passionale, diretta e testarda, di sé dice: "O piaccio oppure no: non ci sono vie di mezzo". Per Giaele non tutti sono fatti allo stesso modo per cui è normale che ognuno esprima il proprio carattere diversamente.

Ma, tornando ad Antonino Spinalbese, interviene Attilio Romita: "Si è presentata come una donna votata all’amore libero, non dovrebbe avere paura di buttarsi per assecondare i suoi desideri". E Charlie gli dà ragione: "Una donna così spregiudicata dovrebbe correre il rischio". Giaele De Donà però non è d’accordo: "Un conto è l’avventura di una notte, un altro è un'infatuazione. Mio marito non sarebbe contento di vedermi a stretto contatto con Antonino e si ingelosirebbe. Io lo amo troppo e non voglio rischiare di perderlo. Per il momento, Antonino rimarrà una piacevole fantasia".