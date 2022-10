"GF Vip", Giaele De Donà in lacrime: "Non ce la faccio più, qui non sto bene"

Lacrime e sconforto per

Giaele De Donà

Ginevra Lamborghini

Giovanni Ciacci

caso Bellavia

subito dopo la puntata che ha visto la squalifica die l'eliminazione disull'onda del "". In giardino la giovane modella e influencer veronese si lascia andare in un pianto, esasperata a suo dire per i continui commenti sul "matrimonio aperto" col manager americano Bradford Beck.

"Mi dà fastidio che si dica che io stia con una persona solo perché paga le vacanze a me e alle mie amiche e che io usi mia madre, non ce la faccio più", lo sfogo di Giaele con i coinquilini

Edoardo Donnamaria

Attilio Romita

. Il giovane assistente di "Forum" cerca di calmarla in tutti modi ma lei ammette di "non stare bene nella casa a differenza di Ginevra che era tranquilla e solare".